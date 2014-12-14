澳新经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月15日(一) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -1.6% 12月15-16日 2200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 盈余3,720 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字43 12月16日(二) 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字55 赤字10.6 截至9月30日的年度经常帐 赤字65.8 赤字58 12月17日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.3% +3.9% 12月18日(四) 暂无重要数据。 12月19日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 -- 31.5% 企业活动指数 -- 41.7% 12月22日当周 12月22日(一) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 45.3 49.3 出口(亿新西兰元) 39.5 40.3 贸易收支(亿新西兰元) 逆差5 逆差9.08 截止11月的一年 逆差7.5 逆差1.1(完)