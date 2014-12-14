《焦点》美国参议院通过支出法案，解除政府关门威胁

**金融监管问题**

Cruz是2016年总统选举的潜在人选，此前他要求就拒绝向奥巴马的移民计划提供资金进行直接表决，拖延了支出法案的通过。

这令人回想起他在2013年10月的表现，当时他坚决阻挠奥巴马的医疗改革法案，被认为应为那次持续16天的政府关门负有主要责任。

与2013年一样，Cruz在这次预算之争中再度失算，民主党挫败了共和党再度拿政府关门当筹码的企图。

沃伦和奥巴马的长期盟友、众议院民主党领袖佩洛希在放松华尔街银行监管法规问题上持反对立场，一周来加剧了国会山的紧张气氛。

由于民主党对弱化大型银行衍生品交易限制的条款争执不下，众议院周四投票推迟了七个小时。(完)