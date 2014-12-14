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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 07:11 BJT

****日韩经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值
    
    12月15日当周
    
    12月14日(日)
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第四季        正13       正13
              央行短观大型非制造业景气判断指数                       正12       正13
              央行短观小型制造业景气判断指数                          负3        负1
              央行短观小型非制造业景气判断指数                        负1         零
              央行短观大型企业资本支出                              +8.0%      +8.6%
              央行短观小型企业资本支出                              -6.9%     -12.9%
    
    12月15日(一)
    暂无重要数据公布。    
    
    12月16日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          11月          --        -0.7%
                                (较前月)                            --        -0.6%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         11月  逆差10,000    逆差7,100
                 出口(较上年同期)                                +7.0%        +9.6%
                 进口(较上年同期)                                +1.7%        +2.7%
    
    12月17日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周          --     卖超8,522
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超4,819 
    
    12月18日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    12月22日当周
    
    12月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)
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