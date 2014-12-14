日韩经济指标预测--12月15日-12月22日****

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月14日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正13 正13 央行短观大型非制造业景气判断指数 正12 正13 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 负1 央行短观小型非制造业景气判断指数 负1 零 央行短观大型企业资本支出 +8.0% +8.6% 央行短观小型企业资本支出 -6.9% -12.9% 12月15日(一) 暂无重要数据公布。 12月16日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.7% (较前月) -- -0.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,000 逆差7,100 出口(较上年同期) +7.0% +9.6% 进口(较上年同期) +1.7% +2.7% 12月17日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,522 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,819 12月18日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月22日当周 12月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。