《焦点》OPEC秘书长称维持产量不变很重要，油价大跌并非由于基本面

中东股市对油价下挫做出进一步反应，周日急剧下跌。在此之前，自10月末以来，海湾股市已缩水约1,500亿美元。

一些人士认为股市可能继续下跌，因目前仍鲜有参与者愿意抄底。

但巴德里暗示，原油价格跌势已经过度。“基本面不应该导致(价格)这么剧烈下降，”他通过一名英语翻译用阿拉伯语说道。

他说，供应只是小幅增长就导致了油价的急剧下挫，“我认为投机活动严重影响了油价。”

在被问及OPEC是否计划在原定明年6月召开下次会议之前召开紧急会议，或与非OPEC国家召开会议时，巴德里表示这类会议不会对油价产生影响。

**没有目标油价**