《焦点》OPEC秘书长称维持产量不变很重要，油价大跌并非由于基本面

美国股市：开盘走高，因政府停摆局面得以避免
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。
中东股市对油价下挫做出进一步反应，周日急剧下跌。在此之前，自10月末以来，海湾股市已缩水约1,500亿美元。
一些人士认为股市可能继续下跌，因目前仍鲜有参与者愿意抄底。
但巴德里暗示，原油价格跌势已经过度。“基本面不应该导致(价格)这么剧烈下降，”他通过一名英语翻译用阿拉伯语说道。
他说，供应只是小幅增长就导致了油价的急剧下挫，“我认为投机活动严重影响了油价。”
在被问及OPEC是否计划在原定明年6月召开下次会议之前召开紧急会议，或与非OPEC国家召开会议时，巴德里表示这类会议不会对油价产生影响。
**没有目标油价**
巴德里重申，OPEC没有为原油设定目标价格，并敦促海湾国家继续在勘探与生产领域投资，称美国将继续依赖中东原油许多年。
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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