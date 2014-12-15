《焦点》OPEC秘书长称维持产量不变很重要，油价大跌并非由于基本面

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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若停建新产油项目，“将出现油价反弹至每桶147美元的局面，就像2008年一样，”他回想起上游投资不足之后供应匮乏所产生的潜在市场影响。
巴德里说，OPEC在寻求一个适合的油价水平，让消费者和产油商都满意，但并未给出明确数字。他还说，11月的产量决定并非针对其他产油国，驳斥了有关OPEC不减产是为了打压美国页岩油生产，亦或是削弱其他竞争对手的说法。
“有人说，OPEC的决定是针对美国及其页岩油。这是完全错误的。还有人认为OPEC针对的是伊朗和俄罗斯，这也是错误的，”他说。
但据某知情人士透露，沙特阿拉伯石油部长欧那密在上月的OPEC会议上表示，该组织必须对抗美国的页岩油繁荣，认为应维持现有产量以抑制价格，从而挤压北美产油商的获利。这名知情人士是从一个非海湾OPEC产油国部长那里获知相关信息的。
巴德里表示，伊朗和伊拉克这两个OPEC国家的石油产业分别因制裁和安全问题受到制约，两国都有提升产量的潜力，但只有在两到三年以后才有可能大幅增产。
除OPEC维持产量不变外，国际能源署(IEA)下调石油需求成长预估，也推动油价周五加快下滑。这引起了产生更广泛负面影响的担忧，比如对原油价格极其敏感的公司和国家将出现债务违约风险。
另外，还有观点称价格走势将加剧欧洲通缩压力，从而增强有关欧洲央行将被迫在明年年初实施进一步刺激的臆测。(完) (编译 杜明霞/张涛/王颖；审校 王兴亚/戴素萍/许娜)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)