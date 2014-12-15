《焦点》OPEC秘书长称维持产量不变很重要，油价大跌并非由于基本面

若停建新产油项目，“将出现油价反弹至每桶147美元的局面，就像2008年一样，”他回想起上游投资不足之后供应匮乏所产生的潜在市场影响。

巴德里说，OPEC在寻求一个适合的油价水平，让消费者和产油商都满意，但并未给出明确数字。他还说，11月的产量决定并非针对其他产油国，驳斥了有关OPEC不减产是为了打压美国页岩油生产，亦或是削弱其他竞争对手的说法。

“有人说，OPEC的决定是针对美国及其页岩油。这是完全错误的。还有人认为OPEC针对的是伊朗和俄罗斯，这也是错误的，”他说。

但据某知情人士透露，沙特阿拉伯石油部长欧那密在上月的OPEC会议上表示，该组织必须对抗美国的页岩油繁荣，认为应维持现有产量以抑制价格，从而挤压北美产油商的获利。这名知情人士是从一个非海湾OPEC产油国部长那里获知相关信息的。

巴德里表示，伊朗和伊拉克这两个OPEC国家的石油产业分别因制裁和安全问题受到制约，两国都有提升产量的潜力，但只有在两到三年以后才有可能大幅增产。

除OPEC维持产量不变外，国际能源署(IEA)下调石油需求成长预估，也推动油价周五加快下滑。这引起了产生更广泛负面影响的担忧，比如对原油价格极其敏感的公司和国家将出现债务违约风险。