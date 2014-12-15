全球贸易：世贸有关削减IT产品关税谈判失败，中韩LCD分歧成绊脚石

“制造业者敦促谈判者在新的一年尽快回到谈判桌，并就一份产品清单达成协议，为制造业者及其工人释放急剧的成长机会，”全美制造业协会(NAM)副总裁Linda Dempsey表示。

韩国是LCD生产商LG显示器 的所在地。参与者表示，韩国希望LCD面板包括在协议之内。

但有意培育自己的LCD产业的中国则表示反对，要求所有国家接受中国与美国上月达成的条款。

中国官员未能立即发表评论。

尽管周五的截止日期是人为规定的，但美国大使Punke此前表示，这场谈判的成败将在本周揭晓。他的欧洲同僚Angelos Pangratis表示，“推迟一些，也不会变得更容易...现在正是时候。”(完)