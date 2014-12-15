全球贸易：世贸有关削减IT产品关税谈判失败，中韩LCD分歧成绊脚石

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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“制造业者敦促谈判者在新的一年尽快回到谈判桌，并就一份产品清单达成协议，为制造业者及其工人释放急剧的成长机会，”全美制造业协会(NAM)副总裁Linda Dempsey表示。
韩国是LCD生产商LG显示器 的所在地。参与者表示，韩国希望LCD面板包括在协议之内。
但有意培育自己的LCD产业的中国则表示反对，要求所有国家接受中国与美国上月达成的条款。
中国官员未能立即发表评论。
尽管周五的截止日期是人为规定的，但美国大使Punke此前表示，这场谈判的成败将在本周揭晓。他的欧洲同僚Angelos Pangratis表示，“推迟一些，也不会变得更容易...现在正是时候。”(完)
(编译 洪曦/张涛；审校 李爽)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。