中国个股：美的集团向小米定增募资12.7亿元，在智能家居等加强合作

路透上海12月15日 - 中国大型家电企业--美的集团 与全球第三大智能手机生产商小米科技周日晚间联合宣布，小米科技将斥资12.66亿元人民币认购美的集团定向增发的股份，双方将在智能家居及其生态链、移动互联网等业务领域进入深度合作。

美的集团将以每股23.01元价格向小米科技定向增发5,500万股，募资不超过12.66亿元。发行完成后，小米科技将持有美的集团股份为1.29%，并可提名一名核心高管为美的集团董事。

美的在今年3月正式发布智慧家居战略，实现所有家电产品的互联互通，与小米提出的智能家庭战略颇有相似之处。公司新闻稿称，今后将对接双方在智能家居、电商和战略投资等领域的合作团队。

美的集团表示，通过本次发行，一方面，公司与小米科技以股权合作为纽带，建立强强联合、优势互补的全生态链的战略合作，推动双方智能家居产业链的全面协同发展、移动互联网电商业务的全面合作、智能家居及其生态链及移动互联网创新的共同投资，有利于发挥公司与小米科技之间的协同效应，进一步完善公司的产业链布局，拓宽未来发展的空间。

另一方面，美的集团可以改善公司的资本结构，减少利息支出，增强公司的资本实力。

对于小米而言，此次投资堪称是小米在其生态链建设中极其重要的一环。智能家庭已成为了小米眼中的“下一个风口”，小米董事长雷军估计将成为下一个千亿美元规模的市场。自去年底开始，小米成立生态链团队，主要负责投资智能硬件公司。按雷军的话说，希望用小米模式复制100家企业，带动整个产业上下游共同成长。

小米很多明星产品就来自其投资的生态链企业，如小米手环、移动电源、空气净化器分别来自华米、紫米和智米等企业。目前已有25家公司接受了小米的投资，成为小米生态链旗下的企业。

美的强大的市场保有量对于小米的智能家庭战略来说是一个巨大的市场补充。仅2013年，美的家电产品销量达到2.5亿台，市场保有量达到20亿台，影响全球5亿家庭。