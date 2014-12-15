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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 08:18 BJT

日本央行：第四季大型制造业景气判断指数略有下降--短观调查

路透东京12月15日 - 备受关注的一项央行调查显示，日本大型制造业景气判断指数在截至12月的三个月小幅恶化，但企业支出计划强劲，凸显出首相安倍晋三刺激政策带来的经济复苏效果不均衡。

日本央行季度短观调查周一显示，12月大型制造业景气判断指数较三个月前下降1，至正12。市场预期中值则为正13。

调查显示，在截至2015年3月的当前财年，大型企业计划增加资本支出8.9%。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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