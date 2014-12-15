日本央行：第四季大型制造业景气判断指数略有下降--短观调查

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透东京12月15日 - 备受关注的一项央行调查显示，日本大型制造业景气判断指数在截至12月的三个月小幅恶化，但企业支出计划强劲，凸显出首相安倍晋三刺激政策带来的经济复苏效果不均衡。
日本央行季度短观调查周一显示，12月大型制造业景气判断指数较三个月前下降1，至正12。市场预期中值则为正13。
调查显示，在截至2015年3月的当前财年，大型企业计划增加资本支出8.9%。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)