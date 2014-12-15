突发新闻：澳洲悉尼歌剧院进行疏散，此前发现可疑包裹--媒体

路透悉尼12月15日 - 电视台周一报导称，澳洲悉尼歌剧院在发现可疑包裹后进行疏散。稍早据报导有持枪者在悉尼市中心挟持人质。

在人质被困在一家咖啡厅之后，警方已经在悉尼中央商业区展开行动。在咖啡厅的窗户上可以看到一面黑色旗帜，上面有白色阿拉伯文字。