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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 08:26 BJT

突发新闻：澳洲悉尼歌剧院进行疏散，此前发现可疑包裹--媒体

路透悉尼12月15日 - 电视台周一报导称，澳洲悉尼歌剧院在发现可疑包裹后进行疏散。稍早据报导有持枪者在悉尼市中心挟持人质。

在人质被困在一家咖啡厅之后，警方已经在悉尼中央商业区展开行动。在咖啡厅的窗户上可以看到一面黑色旗帜，上面有白色阿拉伯文字。

新南威尔士州的一名警方发言人士不能立即确认上述报导。悉尼歌剧院的一名发言人没有接听电话。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)
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