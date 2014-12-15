《中国报摘》--中国证券报12月15日

* 头版头条:

--中国股市券商银行等大蓝筹近期的强劲走势，在拉动沪综指 突破3,000点关口的同时，也使重仓成长股的私募机构陷入纠结。大部分私募表示，对后市仍抱有乐观预期。在“满仓踏空”之后，大部分私募机构并不着急调仓换股，仍然坚信成长股是牛市最该抓住的机会。

* 其他:

--上海和深圳证券交易所均发布通知，今后不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等上市公司信息将实行直通披露，交易所对重组预案披露实施事后监管。

--在日前举行的“三亚·财经国际论坛”上，中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，明年如果美联储收紧货币政策的速度和力度明显超出预期，可能使新兴市场经济体出现资本大量流出，汇率和资本市场大幅波动，并导致这些经济体的经济增长减速。