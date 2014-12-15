国际油市：布兰特原油触及五年新低，受累于IEA预期和OPEC秘书长讲话

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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油价周五下跌3%以上，此前国际能源署调降2015年需求成长展望。
伦敦1月布兰特原油 连续第四日下跌，2340GMT时，下跌0.83美元至61.02美元，周五结算价下跌1.83美元。该指标合约在电子盘开盘后一度挫跌2.5%至60.28美元，为2009年7月以来最低。
美国1月原油合约 下跌0.95美元 至每桶56.86美元，此前一度下跌2.7%，低见56.25美元，为2009年5月以来最低。
美国原油库存大增，加上最大石油出口国沙特阿拉伯重申不会减产，使得油价大受冲击。
科威特新闻社(KUNA)报导称，该国石油部长周日表示，OPEC上个月不减产的决定则为了保住市占率，即使这意谓着“将对油价有不利影响。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍; 审校 李春喜/杜明霞)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)