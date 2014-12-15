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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 08:27 BJT

国际油市：布兰特原油触及五年新低，受累于IEA预期和OPEC秘书长讲话

油价周五下跌3%以上，此前国际能源署调降2015年需求成长展望。

伦敦1月布兰特原油 连续第四日下跌，2340GMT时，下跌0.83美元至61.02美元，周五结算价下跌1.83美元。该指标合约在电子盘开盘后一度挫跌2.5%至60.28美元，为2009年7月以来最低。

美国1月原油合约 下跌0.95美元　至每桶56.86美元，此前一度下跌2.7%，低见56.25美元，为2009年5月以来最低。

美国原油库存大增，加上最大石油出口国沙特阿拉伯重申不会减产，使得油价大受冲击。

科威特新闻社(KUNA)报导称，该国石油部长周日表示，OPEC上个月不减产的决定则为了保住市占率，即使这意谓着“将对油价有不利影响。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍; 审校 李春喜/杜明霞)
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