美国个股：华住与雅高携手拓展中国酒店业务，整合旗下两千家酒店

路透上海12月15日 - 中国本土酒店集团--华住 与法国雅高酒店集团 周日晚间联合宣布，双方将携手拓展中国酒店业务，整合双方旗下约两千家酒店。今后，在中国这个全球最大旅行市场上，这一酒店联盟将具备更大话语权。

双方新闻稿显示，根据联盟约定，华住将成为雅高在中国大陆、台湾和蒙古的独家总加盟商，负责雅高旗下美爵、诺富特、美居、宜必思尚品和宜必思的经营与开发，并计划在未来五年内，新增350-400家酒店。

雅高则将继续主导其在中国奢华及其它高端品牌的发展，包括索菲特、铂尔曼、美憬阁和诗铂；华住将在这些品牌业务中持有10%的股份，凭借其与国内主要房地产投资者的密切联系，协助这些奢华及高端品牌的进一步扩展。同时，雅高将持有华住10%的股份，并获得一个华住董事会席位。

华住酒店集团创始人兼董事长季琦表示，“两者拥有许多共通点，都不约而同奉行多品牌战略，拥有强大的分销网络和忠诚客户平台，扩展后的品牌和酒店网络也将吸引更多的客户。”

雅高董事长塞巴斯蒂安·巴赞亦指出，“这一重大举措对于我们的数字化转型起到了关键性的作用。同时，也提供了分销能力的延展性，让旅客和忠诚会员可以更多接触到我们的酒店并为他们提供更多酒店选择。”

双方通过此次合作，在全球拥有超过4,700万活跃忠诚计划会员，并使其接触到全球超过5,600家酒店。