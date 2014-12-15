《独家新闻》油价大跌将助印度节支和增税，共计逾120亿美元--消息

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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消息人士估计，整体对财政的提振规模可能达到7,500亿卢比(120亿美元)。其中超过半数来自节省的燃油补贴。
**增加税收并节省支出**
印度总理莫迪已经取消柴油价格管制；柴油占到该国精炼燃油消费总量的40%。
抓住油价下滑的有利时机，莫迪政府在过去一个月两次上调汽油和柴油的出厂税。这意味着国家财政而非驾车一族将从中受益，当前财年和明年政府收入因此分别增加16亿美元和近50亿美元。
国有炼油业者如印度斯坦石油公司(HPCL) 和印度石油公司(IOC) 恢复盈利性，或将又带来10亿美元的额外收入。
另外，政府官员建议全面恢复5%的原油进口关税。那需要获得莫迪的批准，如果实施的话，可以使得税收增加多至40亿美元，使得整体财政收益达到逾160亿美元。
“征收原油进口税的提议正在考虑之中，”另一位财政部消息人士称，“最终决定可能会在预算案中宣布。”两位消息人士均要求匿名，因为他们未获授权对媒体谈论此事。(完) (编译 洪曦/王兴亚；审校 杜明霞)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。