《独家新闻》油价大跌将助印度节支和增税，共计逾120亿美元--消息

消息人士估计，整体对财政的提振规模可能达到7,500亿卢比(120亿美元)。其中超过半数来自节省的燃油补贴。

**增加税收并节省支出**

印度总理莫迪已经取消柴油价格管制；柴油占到该国精炼燃油消费总量的40%。

抓住油价下滑的有利时机，莫迪政府在过去一个月两次上调汽油和柴油的出厂税。这意味着国家财政而非驾车一族将从中受益，当前财年和明年政府收入因此分别增加16亿美元和近50亿美元。

国有炼油业者如印度斯坦石油公司(HPCL) 和印度石油公司(IOC) 恢复盈利性，或将又带来10亿美元的额外收入。

另外，政府官员建议全面恢复5%的原油进口关税。那需要获得莫迪的批准，如果实施的话，可以使得税收增加多至40亿美元，使得整体财政收益达到逾160亿美元。