《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月15日

*工商时报：

--90亿台币电价回馈方案行政院最快周五(19日)前拍板。据悉，经部研议电价回馈方案有重大进展，90亿台币回馈与新电价公式脱钩，回馈对象以家庭用户及小商家为主，工业用户不调降；每度回馈金额可望1角以上，合计共1,291万用户受惠。

--携手扩大联贷业务，两岸的五大银行明日将互签联贷合作备忘录（MOU）。台湾金控董事长李纪珠透露，大陆的五大银行将和台湾的五大银行在周二互相签署联贷MOU，是两岸金融圈历来规模最大的联贷合作。

--平衡型基金今年热卖，但主管机关基于该类型基金持股水位和投资区域股票不同，拟建议业者重新分类。业者透露，未来投资部分新兴股市的平衡型基金可能被列入风险等级最高的〞RR5〞级，也就是和目前单一产业型基金一样等级，基金业者担心销售量将影响约三成。

--外银的国外总部要求台湾业务年成长需设定30%，外银台湾团队明年必须拉出新战场，包括批发银行、企金业务和财管手续费。

*经济日报：

--证所税大户条款本周三(17日)将在立法院财委会闯关，拉高课税门槛与直接废除两案将对决，立委透露，在金管会表态后，废除的声音变很大。

--两岸货品贸易协议技术商谈明(16)日在北京登场，台湾方面将力争面板、工具机、石化及汽车等关键项目及早列入货贸降税清单。在面板一项，将力争面板关税在五年内降至零，再不济，也盼比照韩国待遇，在十年内取得零关税待遇。

--金管会将推动下一波金融大松绑，明年开放重点从境外移转到境内。业者陆续提出松绑建议，包括开放券商承作可连结不涉新台币汇率的衍生性商品、即期外汇交易从外币间扩大到新台币与外币间等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。