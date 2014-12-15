《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7518港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低315.51点，或1.79%，报17,280.83点。因油价重挫，以及中国公布更 多疲弱数据促使投资者撤离股市。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 126.960 -0.93 47010 9.842 -2.17 中国铝业 10.670 -1.11 28785 3.308 -2.41 中国移动 57.750 -1.11 170734 89.533 -1.23 中国人寿 50.740 -2.46 51154 26.222 -1.97 中石油 102.010 -1.49 45927 7.908 -2.25 中石化 76.120 -2.08 36946 5.901 -2.14 汇丰控股 47.380 -1.86 2783382 73.456 -2.25 中电信 55.800 -3.26 17616 4.326 -1.69 中国联通 13.550 -1.88 86716 10.504 -1.10 兖州煤业 8.090 -2.29 17693 6.271 -2.77 华能国际 49.790 0.55 12303 9.649 -0.63 南方航空 24.360 -3.22 22818 3.777 0.71 东方航空 25.280 -3.88 10398 3.919 1.01 中芯国际 4.810 -1.03 21750 0.746 -3.15 （完）