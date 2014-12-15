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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月15日

路透香港12月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7518港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周五收低315.51点，或1.79%，报17,280.83点。因油价重挫，以及中国公布更
 多疲弱数据促使投资者撤离股市。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       126.960   -0.93      47010             9.842      -2.17
 中国铝业                      10.670   -1.11      28785             3.308      -2.41
 中国移动                      57.750   -1.11     170734            89.533      -1.23
 中国人寿                      50.740   -2.46      51154            26.222      -1.97
 中石油                       102.010   -1.49      45927             7.908      -2.25
 中石化                        76.120   -2.08      36946             5.901      -2.14
 汇丰控股                      47.380   -1.86    2783382            73.456      -2.25
 中电信                        55.800   -3.26      17616             4.326      -1.69
 中国联通                      13.550   -1.88      86716            10.504      -1.10
 兖州煤业                       8.090   -2.29      17693             6.271      -2.77
 华能国际                      49.790    0.55      12303             9.649      -0.63
 南方航空                      24.360   -3.22      22818             3.777       0.71
 东方航空                      25.280   -3.88      10398             3.919       1.01
 中芯国际                       4.810   -1.03      21750             0.746      -3.15 （完）
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