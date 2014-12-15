中哈金融：中国与哈萨克斯坦续签本币互换协议，本币结算扩大至一般贸易

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透上海12月15日 - 中国人民银行周日晚间公告称，央行当日已与哈萨克斯坦国家银行续签本币互换协议，同时签订了新的双边本币结算与支付协议。双边本币互换规模为70亿元人民币/2,000亿哈萨克坚戈，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
公告指出，双边本币结算与支付协议签订后，中哈本币结算从边境贸易扩大到一般贸易。两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和哈萨克坚戈进行商品和服务的结算与支付。
公告指出，该举措有利于深化中哈两国货币金融合作，便利双边贸易和投资，维护区域金融稳定，标志着中哈两国金融合作进入新阶段。
2011年6月，中哈签定本币互换协议，规模亦为70亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。