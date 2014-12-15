《中国重要政经日程》--12月15日

==========================今日重要政经日程==========================

12/15（周一）

--国务院总理李克强定于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。

--上午9:00 中国社会科学院举办中国社会科学论坛——经济新常态下的中国工业发展学术研讨会暨第三届中国工业发展论坛。

--14:30 中国社会科学院2014年度创新工程重大科研成果系列发布会“2015年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”在北京召开。

==========================近期重要政经日程==========================

12/16（周二）

*-上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国务院第三次全国经济普查领导小组副组长、国家统计局局长马建堂介绍第三次全国经济普查结果有关情况。

*--国家副主席李源潮定于12月16日至17日赴缅甸出席2014中国—东盟文化交流年闭幕式。

--第二十五届中美商贸联委会会议定于12月16日至18日在美国芝加哥举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。

*12/17（周三）

--上午10:00 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。

12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

12/21(周日)

--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。

注: * 代表新增日程