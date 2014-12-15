台湾经贸：资讯科技协定扩大谈判未达成共识，明年继续协商--经济部

路透台北12月15日 - 台湾经济部周末指出，在世界贸易组织（WTO）下的资讯科技协定扩大谈判（ITA II)成员国未就开放的产品项目达成共识，预计明年重启谈判。

台湾经济部上周五表示，台湾代表目前正在世贸组织中与各国进行资讯科技协定扩大谈判(ITA II)，各国有望针对约200项产品达成降税共识，这可令台湾每年省下8.2亿美元（254亿台币）的关税。

经济部指出，据评估若能达成降税共识，台湾厂商出口相关产品至中国大陆、香港、美国、韩国、日本、欧盟、马来西亚、菲律宾等国家，将可节省关税。预估国民生产毛额(GDP)可增加1,124亿台币(成长0.34百分点)，并增加24,063个就业人数。

经济部指出，美国、欧盟、日本、韩国、台湾与中国大陆在内的27个世界贸易组织（WTO）会员于12月4日就资讯科技协定扩大谈判(ITA II)展开第16回合谈判。经过九天的密集谘商，成员仍无法就扩大开放之产品项目达成共识，谈判主席国欧盟在12月12日的大使级会议中，宣布谈判无法完成。未来谈判成员将继续谈判，盼早日达成共识。

ITA II谈判自2012年5月展开，迄今已历经两年半的时间。经济部指出，资讯科技产业为台湾的重要产业，对经济发展具重要贡献。