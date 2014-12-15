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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 09:02 BJT

突发新闻：悉尼发生劫持人质事件后监管部门称悉尼机场起降正常

路透悉尼12月15日 - 航空公司周一表示，悉尼机场航班起降正常。之前有报导称，一名持枪者在悉尼市中心咖啡馆劫持了人质。

政府监管机构Airservices Australia证实，悉尼市南部的国际和国内机场都运行正常。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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