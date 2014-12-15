中国证券：沪深交易所强化非许可类并购重组预案信批，实施事后监管

路透上海12月15日 - 中国监管层简政放权，强化信息披露步伐在加快。近日，上海证交所和深圳证交所分别修订各自并购重组信息披露等相关制度，包括加强非许可类并购重组的事中事后监管，不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等上市公司信息将实行直通披露等。

刊登在上海证券交易所名称为《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》指出，对已取消行政许可的并购重组事项实行事后审核，实施半年期过渡安排，同时强调事后审核发现问题公司需补充披露。

同时，深交所网站《关于做好不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等直通披露工作的通知》则明确，深交所将在官方网站的“监管公开”栏目公开重组信息披露事后监管的问询函件，从监管结果公开迈向监管过程公开，进一步提高监管与服务工作的质量、效率和透明度。

中国证券报周一报导指出，今年年初，深交所将试运行两年多的信息披露直通车全面推开，直通公司数量占深市上市公司数量的比例达到98.76%，直通披露公告类别扩大至除存在操作风险的全部公告类别。

深交所有关负责人并强调，将继续贯彻“放松管制、加强监管”的理念，引导信息披露责任人发挥主观能动性，改善公司治理、规范信息披露，从而更好地保护中小投资者的利益；加大力度提高监管服务透明度，依法监管、阳光监管。

报导还指出，截至12月12日，沪市有6家公司披露非许可类重大资产重组预案或重组报告书草案，其中*ST三毛、西部资源、*ST天威等3家公司已根据上交所事后审核意见补充披露修订说明公告后复牌。

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here（完） (发稿 吴芳; 审校 黄凯)