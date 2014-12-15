台湾汇市：台币早盘实质交投走贬，台股下跌外资汇出

路透台北12月15日 - 台币兑美元 周一实质交易走贬，汇银人士指出，日圆虽走强，但台股大跌、外资汇出令台币汇价走弱，盘中再创逾50个月的盘中低位。

台币兑美元早盘走贬至31.335，再创下逾四年的盘中新低位。2010年9月30日台币兑美元盘中低位在31.380。

汇银人士指出，本波台币贬值走势看似未止，出口商的美元卖盘虽一直未曾间断，但外资近期一直有汇出迹象，这令台币渐次走弱。

〞早上跟日圆，韩元都没有关系，台股大跌了，外资汇出，〞一位小型商银交易员表示。

他们认为，尽管日圆偏升，但韩元及台币盘初实质交易区间仍趋贬。外资动向值得关注。

当地时间10:00，台北外汇成交量为1.04亿美元，上日同时段成交1.77亿美元，而台湾加权股价指数 下跌0.89%，暂报8,946.76点，跌破九千点大关。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点折价幅度变化不大；一个月远汇报价 暂报31.302/315左右，上日纽约盘收在31.344。

日圆周一亚洲盘初上扬，因股市挫跌，此前日本首相安倍晋三领导的联合政府在周日选举中大获全胜，而全球需求前景疲弱打压油价继续下跌。 韩元 则成交在1,104.2，上日收在1,103.1。

台币盘初主要交易区间在31.313-30.327；今日台币实质交投区间暂看在31.290-31.340。上交易日主要区间在31.243-30.311。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.290-31.340

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