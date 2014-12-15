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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 08:56 BJT

全球金市：金价守在1,200美元上方，因美元走软

美国期金 涨0.2%，报每盎司1,224.80美元。
    
    投资者亦关注澳洲方面，此前电视台周一报导称，澳洲悉尼歌剧院在
发现可疑包裹后进行疏散。稍早据报导有持枪者在悉尼市中心挟持人质。
 
    
    截止12月9日一周，对冲基金和货币经理人增持黄金和白银期货及期
权净多头部位，至四个月最高。继美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策
者发表谨慎言论导致美元回调后，空头纷纷回补仓位。(完)
    
      
      
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 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 许娜/戴素萍)
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