全球金市：金价守在1,200美元上方，因美元走软

美国期金 涨0.2%，报每盎司1,224.80美元。 投资者亦关注澳洲方面，此前电视台周一报导称，澳洲悉尼歌剧院在 发现可疑包裹后进行疏散。稍早据报导有持枪者在悉尼市中心挟持人质。 截止12月9日一周，对冲基金和货币经理人增持黄金和白银期货及期 权净多头部位，至四个月最高。继美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策 者发表谨慎言论导致美元回调后，空头纷纷回补仓位。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 许娜/戴素萍)