中国货币市场：七天回购开盘报3.48%，上日加权利率3.7450%

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海12月15日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.48%，上日该期限加权平均利率为3.7450%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.48% 4.10% 3.7450%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额为10,168.21亿元，上日为10,155.52亿元；其中，隔夜品种成交7,948.22亿元，上日为7,907.51亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)