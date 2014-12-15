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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 09:17 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.48%，上日加权利率3.7450%

路透上海12月15日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.48%，上日该期限加权平均利率为3.7450%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.48% 4.10% 3.7450%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额为10,168.21亿元，上日为10,155.52亿元；其中，隔夜品种成交7,948.22亿元，上日为7,907.51亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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