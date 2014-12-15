《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日

**上海证券报**

--国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南透露，国企改革顶层设计方案原本计划今年年底出台，但目前来看，“1+N”的整套改革方案要到明年一季度才能出台。

--保监会近日编制了《中国保险业信用体系建设规划(2015－2020年)(征求意见稿)》，正式向全行业征求意见，其中提到保监会将构建守信激励和失信惩戒机制的红黑名单制度。

--银监会副主席阎庆民指出，经济新常态下，金融业发展的外在环境和内在条件正在发生一系列深刻变化，金融业要逐步回归“适度增长”。

--保监会副主席陈文辉就保险业改革创新提出，保监会刚出了风险投资基金的规定，下一步要对保险资金进入PE做制度上的设计，会出台一些政策。通过这样的方式，可能真正服务到小微企业。

--四川成飞集成 公告称，因主管单位“形成行业垄断”等表态，终止购买中国航空工业集团公司等旗下评估价值约158亿元的战斗机等交易资产计划，三个月内不再筹划重大资产重组事项。(完)