《新兴市场重要经济事件预告》--12月15日-12月22日

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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12月15日(一)
暂无重要经济事件。
12月16日(二)
巴西利亚--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)将对参议院经济事务委员会发表演说(1300)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，预计不宣布利率决定。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
12月17日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
12月18日(四)
暂无重要经济事件。
12月19日(五)
墨西哥城--墨西哥央行将公布12月政策会议纪录(1500)。
曼谷--组成大湄公河次区域经济合作(GMS)的六个国家领导人，将参加第五届GSM峰会(至12月20日)会议。GMS峰会主题是“致力于GMS包容性和永续性发展”。
12月22日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。