《新兴市场重要经济事件预告》--12月15日-12月22日

巴西利亚--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)将对参议院经济事务委员会发表演说(1300)。

曼谷--组成大湄公河次区域经济合作(GMS)的六个国家领导人，将参加第五届GSM峰会(至12月20日)会议。GMS峰会主题是“致力于GMS包容性和永续性发展”。