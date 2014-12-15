中国经济：就业无大问题就不必强刺激，明年货币政策要稳健--央行专家

路透北京12月15日 - 上海证券报援引中国央行研究局首席经济学家马骏报导称，宏观政策要根据情况变化微调，只要就业没有太大问题，就无需强刺激，明年需要稳健的货币政策。

马骏认为，卢布等新兴市场货币贬值对人民币汇率影响不会太大，即便形成压力，人民币的波动也不会像其他新兴市场国家那么大。

“2015中国经济同时面临上行动力和下行压力，宏观政策需要根据经济、金融状况来微调。即使经济增长略有减速，就业也不会出现大问题，因此不需要采取一些强刺激。” 马骏并称，2015年需要保持稳健的货币政策。

马骏援引其团队的估算数据称，即使2015年中国经济增速减速到7.1%，对就业并不会形成大的影响。原因之一是中国的劳动年龄人口已经开始下降；二是经济结构正由制造业主导向服务业主导变化，而给定同样的国内生产总值（GDP），服务业吸纳就业的能力比制造业高30%。

他并表示，自2009年以来杠杆率上升较快，继续靠加杠杆来刺激经济的空间已经有限。另外，过度刺激有可能引导资金到更多的高耗能、高污染行业，创造更多落后产能，加大结构调整的难度。

针对近期由于卢布大幅贬值而引发“新兴市场货币贬值开始”的市场言论，马骏不觉得这会大幅影响人民币汇率。

“中国经济增长率仍然明显高于发达国家，经常性项目仍然处于顺差状态，资本项目也未完全开放，因此国际的利率变化和其他新兴市场国家汇率贬值压力对我国汇率的影响应该是有限的。”他说。

随着美联储收紧货币政策，其速度、力度若超出预期，则可能致使新兴市场经济体出现大量资本流出，汇率和资本市场大幅波动，进而导致这些国家的经济增长减速。

对此，马骏认为，新兴经济体需要建立一个有效管理过度资本流动的框架，其中首先应该包括保持本国经济基本面的健康，以降低受到国际游资冲击的概率。

他还称，如果面对很大的短期资本流入的压力、常规的宏观政策难以奏效之时，可以采用对资本流入的审慎管理措施。

此前马骏在2015年中国宏观经济预测报告中预计，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。