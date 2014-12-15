《全球重要经济事件一览表》--12月15日-12月22日

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透12月15日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
12月15日(一)
纽约--英国财政大臣欧思邦发表讲话(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至12月16日)。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告(0900)。
12月16日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议。
芝加哥--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)将共同主持第25届美中商贸联合委员会会议，中国政府高级别代表团届时将出席会议(至12月18日)。
伦敦--英国央行公布半年度金融稳定报告(0700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼，就银行业压力测试结果和半年度金融稳定报告召开记者会(0900)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第27届澳洲金融和银行业会议上演说(0015)。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议记录(0030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
12月17日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。
伦敦--英国央行公布12月政策会议记录(0930)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会和一般委员会举行会议，没有利率决定宣布计划(至18日)。
12月18日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)举行会议(至19日)。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将参加会议。
东京--日本央行货币政策会议(至19日)。
12月19日(五)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第二届区域竞争力年度峰会上致开场辞(1500)。
夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论(1730)。
华盛顿--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西将就欧盟投资和经济成长讲话(1700)。
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在第九届海外瑞士经济学家年终会议上讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会召开会议。
12月22日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。