更新版 1-日本数据：央行短观显示企业信心脆弱，安倍经济振兴之路艰巨

在第三季经济部分因4月调高消费税而滑落至衰退后，这项任务变得更加艰巨。

通胀率目前为0.9%，落后于日本央行希望在2015年4月起财年达成的2%目标。

但日本公共债务庞大，使其几无展开大规模财政刺激举措的空间；同时，央行在其去年4月推出量化宽松计划后已积极印钞，并在今年10月扩大量化宽松规模。

决策者希望大型制造业者能够调高薪资并扩大资本支出，协助经济扩大复苏。拜日圆贬值和油价下跌所赐，大型制造业者已见到获利荣景。