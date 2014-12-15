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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 09:18 BJT

更新版 1-日本数据：央行短观显示企业信心脆弱，安倍经济振兴之路艰巨

在第三季经济部分因4月调高消费税而滑落至衰退后，这项任务变得更加艰巨。

通胀率目前为0.9%，落后于日本央行希望在2015年4月起财年达成的2%目标。

但日本公共债务庞大，使其几无展开大规模财政刺激举措的空间；同时，央行在其去年4月推出量化宽松计划后已积极印钞，并在今年10月扩大量化宽松规模。

决策者希望大型制造业者能够调高薪资并扩大资本支出，协助经济扩大复苏。拜日圆贬值和油价下跌所赐，大型制造业者已见到获利荣景。

短观调查显示，大型企业计划在2015年3月结束的财年将资本支出增加8.9%，预估中值为成长8.0%。(完) (编译 孙茉莉/李春喜/戴素萍 审校 张涛/李爽/许娜)
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