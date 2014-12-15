更新版 1-日本数据：央行短观显示企业信心脆弱，安倍经济振兴之路艰巨

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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在第三季经济部分因4月调高消费税而滑落至衰退后，这项任务变得更加艰巨。
通胀率目前为0.9%，落后于日本央行希望在2015年4月起财年达成的2%目标。
但日本公共债务庞大，使其几无展开大规模财政刺激举措的空间；同时，央行在其去年4月推出量化宽松计划后已积极印钞，并在今年10月扩大量化宽松规模。
决策者希望大型制造业者能够调高薪资并扩大资本支出，协助经济扩大复苏。拜日圆贬值和油价下跌所赐，大型制造业者已见到获利荣景。
短观调查显示，大型企业计划在2015年3月结束的财年将资本支出增加8.9%，预估中值为成长8.0%。(完) (编译 孙茉莉/李春喜/戴素萍 审校 张涛/李爽/许娜)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)