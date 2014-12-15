中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透上海12月15日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。
中国央行公开市场上周继续空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放水的宽松预期不断升温。
分析人士指出，短期内股市高涨的热情或暂压制央行继续公开放水，但当前中国通胀低企，且宏观经济下行压力有增无减，令货币政策宽松再加码预期继续发酵，只是非公开定向工具仍有望担当近期主力。
据路透统计，本周公开市场资金到期量为零。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。
此外，央行在三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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