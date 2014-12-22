版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:37 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1-11月总保费收入年增7.4%

路透台北12月22日 - 台湾寿险公会周一表示，2014年1-11月寿险业总保费收入较上年同期成长7.4%，其
中初年度保费收入(FYP)年增7.7%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-11月寿险业总保费收入达2兆3,306.48亿台币；其中初年度保
费收入达9,763.34亿元，至于续年度保费收入则约为1兆3,543.14亿元，较上年度增加7.2%。
    
    寿险业2014年前11月保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目         2014年1-11月        年成长率(%)
 初年度保费             9,763.34               +7.7
 续年度保费            13,543.14               +7.2
       合计            23,306.48               +7.4
 --参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(here)(完)

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐