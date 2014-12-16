版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 09:45 BJT

中国数据：12月制造业PMI初值降至49.5，创七个月最低--汇丰

路透北京12月16日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月PMI初值降至49.5，跌破50关口并创七个月最低水准。上月终值为50.0。

Markit提供的新闻稿并显示，12月新订单分项指数亦降至49.6的荣枯分界线下方，且为4月以来最低点。

浏览汇丰制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/vyp63w

是次PMI预览数据样本采集期为12月4日-12日。终值定于2015年1月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐