中国债市动态：现券和IRS震荡整理，新股等因素令资金略紧卖压增加

路透上海12月15日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)以震荡为主，因机构对后市方向判断不明，加之股市亦不似前期火爆，对债市影响减弱。唯受新股发行等因素影响的资金面目前略紧，增加现券卖压。

交易员称，国债期货早盘涨涨跌跌，成交较为清淡。另外，近来收益率曲线不断趋平，同等情况下，可重点关注短券。

华中一券商交易员表示，早盘国开债等现券收益率波动不大。“现在其实短端的优势更大一些，因为三年和10年(国开债收益率)的利差不到10bp了。”

银行间市场政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 显示，10月末时，10年与三年点差为近35个基点(bp)，而到上周五(12日)，该点差已大幅缩窄至仅逾4bp。

上海一银行交易员补充说，尽管目前七天期回购等均走低，但其中应有主力机构稳定资金价格的意图在内，并未全部反映市场情况。总体来说，资金面仍略显紧张，因此增加现券卖压。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 4.30%/4.21%，上日尾盘在4.29%/4.24%。

证监会此前核准了12家企业首次公开发行(IPO)申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。其中本周共有五家公司开始发行，网上申购日为周四和周五。