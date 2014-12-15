中国企业：小米在印度遭遇禁售令，专利风险不容小觑

周三小米遭遇法院销售禁令，此前电信设备生产商爱立信 对小米提出侵犯专利权指控。这一禁售令至少将持续到2月5日，届时德里法院将就这一侵权案再次进行听证。

不过对这家年轻的公司来说，知识产权(IP)之争还远未结束。

据接近小米的消息人士称，公司管理层过去几年曾私下承认，专利问题是公司的弱点。消息人士表示，由于在西方市场面临着更高的知识产权诉讼风险，小米也相应地制定了在印度和东南亚市场扩张的策略。

小米在声明中称，作为一家初创公司要建立专利组合并不容易，不过公司力争要在2016年之前提交8,000项专利申请。

在中国市场，小米也与其他中国公司发生了专利权纠纷，大部分围绕其流媒体电视服务。

小米的智能手机业务已经成为中国领先者，并将继续增长，但业内分析师预期小米在国内市场将面临更大压力，尤其是两大手机市场竞争对手--华为和中兴都是中国持有电信专利技术最多的公司。