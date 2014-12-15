欧洲经济：德国央行总裁称，欧盟对法国预算的立场至关重要--报导

路透巴黎12月13日 - 德国央行总裁魏德曼表示，欧盟执委会决定给法国更长时间，让该国证明其认真对待经济改革及解决公共赤字过高问题，这一决定有可能损及欧盟预算规定的可信性。

“我本来预想会有更明确的决定。如果(欧盟预算)规定让人感觉最终会允许协商，各国政府也可以不断地推迟预算整顿计划，那就有些令人遗憾了，“魏德曼对法国费加罗报表示。

“法国宣布不会在2015年实现已达成一致的赤字目标，并明显推迟了修正超额赤字的计划。我认为，这不会强化欧盟规定的可信性，”他说。

欧盟曾警告法国，如果法国不实施改革以改善国内公共财政、提高竞争力并提升经济成长前景，就可能面临制裁。

根据欧盟各国部长早已一致同意推迟的最后期限，法国要在2015年使预算赤字与国内生产总值(GDP)之比低于3%，但其2015年预算草案将实现这一目标的时间推迟至2017年。

魏德曼称，法国需要实行新的举措来降低劳动成本，提高就业市场灵活性。

魏德曼表示，如果法国、意大利或德国等大国不履行承诺，“我们都会出现问题。”

“德国确实应付出更多努力来带动成长”，但“即便德国增加投资，比如增加基础设施领域的投资，这对欧元区其他国家产生的影响非常有限，”他对意大利报纸La Repubblica表示。