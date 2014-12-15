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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 07:50 BJT

****主要国家经济指标预测--12月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
    
    
    12月16日(二)
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值        48.6        48.4
                   服务业PMI                                         48.3        47.9
                   综合PMI                                            --         47.9
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值        50.4        49.5
                   服务业PMI                                         52.5        52.1
                   综合PMI                                            --         51.7
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值        50.5        50.1
                   服务业PMI                                         51.5        51.1
                   综合PMI                                           51.5        51.1
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    10月         --      顺差4.8
               对全球贸易收支                                         --    顺差20.14
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 11月        持平       +0.1%
                                (较上年同期)                        +1.2%       +1.3%
                    零售物价指数(RPI)(较前月)                        持平        持平
                            (较上年同期)                            +2.2%       +2.3%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 持平        持平
                                        (较上年同期)                +2.3%       +2.4%
    0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月)       11月       -1.6%       -1.5%
                            (未经季节调整，较上年同期)              -9.3%       -8.4%
             PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月)                  -0.3%       -0.3%
                            (未经季节调整，较上年同期)              -0.6%       -0.5%
         PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月)                   持平       +0.1%
                            (未经季节调整，较上年同期)              +1.0%       +0.9%
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                         12月      正20.0      正11.5
                现况指数                                            正5.0       正3.3
    1000 欧元区贸易收支(亿欧元)                          10月      顺差196    顺差185
    1330 美国房屋开工年率(万户)                          11月       104.0       100.9
              建筑许可年率(万户)                                    106.0       109.2
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                        10月       -0.4%       +2.1%
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值        55.2        54.8     
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)             11月         --        -0.7%
                                (较前月)                              --        -0.6%
    2145 新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第三季      赤字55    赤字10.6
                                      截至9月30日的年度经常帐    赤字65.8      赤字58
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                            11月  逆差10,000   逆差7,100
                 出口(较上年同期)                                   +7.0%       +9.6%
                 进口(较上年同期)                                   +1.7%       +2.7%
    2400 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)
                                                       上半年         --    盈余3,720
               现金预算收支(亿新西兰元)                               --       赤字43
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值
    
    12月14日(日)
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第四季        正12        正13
              央行短观大型非制造业景气判断指数                       正16        正12
              央行短观小型制造业景气判断指数                          正1         负3
              央行短观小型非制造业景气判断指数                        负1         负1
              央行短观大型企业资本支出                              +8.9%       +8.0%      
              央行短观小型企业资本支出                              -6.7%       -6.9%
    
    12月15日(一)
    0030  澳洲新车销售                                  11月        -0.6%          --
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                   11月        -0.7%          --
                             (较上年同期)                           -1.6%          --
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               12月          正5         正3
    1330  美国纽约联储制造业指数                        12月       负3.58     正12.40
    1415  美国工业生产(较前月)                          11月        +1.3%       +0.7%
              制造业产出(较前月)                                    +1.1%       +0.5%
              产能利用率                                            80.1%       79.3%
    1500  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          12月           57          58
    2100  美国整体净资本流动(亿美元)                    10月  净流入1,784          --
              外国购买美国公债(亿美元)                            净买入5          -- (完)
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