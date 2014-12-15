主要国家经济指标预测--12月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 48.6 48.4 服务业PMI 48.3 47.9 综合PMI -- 47.9 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.4 49.5 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 51.7 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.1 服务业PMI 51.5 51.1 综合PMI 51.5 51.1 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.8 对全球贸易收支 -- 顺差20.14 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.2% +2.3% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.3% +2.4% 0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月) 11月 -1.6% -1.5% (未经季节调整，较上年同期) -9.3% -8.4% PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月) -0.3% -0.3% (未经季节调整，较上年同期) -0.6% -0.5% PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月) 持平 +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.0% +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 正20.0 正11.5 现况指数 正5.0 正3.3 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差196 顺差185 1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 104.0 100.9 建筑许可年率(万户) 106.0 109.2 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.4% +2.1% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 55.2 54.8 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.7% (较前月) -- -0.6% 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字55 赤字10.6 截至9月30日的年度经常帐 赤字65.8 赤字58 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,000 逆差7,100 出口(较上年同期) +7.0% +9.6% 进口(较上年同期) +1.7% +2.7% 2400 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 盈余3,720 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字43 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月14日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正12 正13 央行短观大型非制造业景气判断指数 正16 正12 央行短观小型制造业景气判断指数 正1 负3 央行短观小型非制造业景气判断指数 负1 负1 央行短观大型企业资本支出 +8.9% +8.0% 央行短观小型企业资本支出 -6.7% -6.9% 12月15日(一) 0030 澳洲新车销售 11月 -0.6% -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -0.7% -- (较上年同期) -1.6% -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 正5 正3 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负3.58 正12.40 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +1.3% +0.7% 制造业产出(较前月) +1.1% +0.5% 产能利用率 80.1% 79.3% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 57 58 2100 美国整体净资本流动(亿美元) 10月 净流入1,784 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净买入5 -- (完)