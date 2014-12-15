中国个股：广发证券将次级债规模增至600亿元，两融规模提升300亿元

路透上海12月15日 - 中国大型券商--广发证券 进一步布署其加杠杆策略。最新公告显示，广发证券将其次级债发行规模由之前的不超过200亿元人民币提高至600亿元，而在资金使用端，融资融券业务规模上限由原本的700亿元提升至1,000亿元。

公司上周六公告指出，董事会给予经营管理层授权，允许以信用拆借、债券回购、发行债务融资工具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以及其它新型债务融资工具等进行多样化融资，优化其资产负债结构。

公告称，广发证券的次级债的期限仍为不超过10年，每次发行可以单期限或多期限品种。

广发证券稍早公布其H股首次公开发行（IPO）计划，H股发行股数不超过扩大后总股本的20%，并授予簿记管理人不超过H股股数15%的超额配售权。募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。