台湾债市：盘初殖利率下跌，油价下滑激励债市走多

路透台北12月15日 - 台湾公债殖利率周一盘初下跌。交易员表示，油价续挫激励美债殖利率进一步下滑，台债跟进国际盘反应；不过交易商追价意愿低落，成交量未见扩大。

他们指出，由于在23日明年度发债计划公布前，市场缺乏新券可供发行前交易，在现券筹码稳定下，交易商面临无法以期望价格取得足够筹码的窘境，因此只能持续观望。

〞没流动性，券商怕一追就要放过年。〞一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，债市维持窒息量的尴尬状态，要等到明年发债计划公布后才会改善，预料明年第一期券还是五年公债，若届时国际债市依旧偏多，相信会有不少交易商抢进。

美国公债收益率(殖利率)上周五下滑，因油价节节败退殃及股市，通胀下滑的担忧带动了对避险美债的需求。指标10年期公债 尾盘升16/32，收益率报2.11%，周四尾盘报2.18%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.10-1.12%

* 10年公债103/13 ：1.575-1.59%

本地时间10:08时最新报价：

* 五年公债103/15殖利率跌2.60基点报1.1040%，成交3亿台币。

* 10年公债103/13殖利率跌2.0基点报1.5835%，成交1.5亿台币。

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