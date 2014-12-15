中港证券：沪港通首四周总成交额超额度使用量，机制高效使用--港交所

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透香港12月15日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，沪港通首四周的总成交额均超出额度使用量，显示出机制获高效使用。
港交所周日的声明指出，自2014年11月17日沪港通推出以来至2014年12月12日首二十个交易日，沪股通平均每日成交额为58.4亿元人民币，平均额度用量为32.9亿元，占每日额度25.3%。
同期，港股通平均每日成交额为7.57亿元（9.46亿港元），平均每日额度用量为4.77亿元，占每日额度4.5%。
港交所行政总裁李小加表示，沪港通自推出以来各项运作平稳顺利，为海外投资者和中国投资者都提供了长期、稳定和高度市场化的投资便利。
“我们预计，随着投资者逐步熟悉沪港通机制和评估它所带来的前所未有的机遇，参与沪港通的投资者会大幅增多。”他并称。
截至2014年12月12日收市时，沪股通的总额度用量为645亿元，相当于额度上限3,000亿元的21.5%；港股通的总额度用量则为83亿元，占额度上限2,500亿元的3.3%。
在97家合资格的联交所参与者（交易所参与者）中，91家曾在过去四星期内参与沪股通，平均每日有70家交易所参与者透过沪港通交易。此期间内，在568只合资格的沪股通股票名单上，有547只股票曾录得交易记录。
自今天（12月15日）起，沪股通合资格股票名单（名单上股票可以买入也可卖出）将因上证180和上证380指数变更而新增28只股票，同时从目前名单上删除27只股票。删除的股票将转移至特别中华通证券名单（名单上股票只可卖出）。名单更改后，沪股通合资格股票将有569只（可买入和卖出），特别中华通证券（只可卖出）则有69只。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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