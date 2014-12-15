台湾个股：台积电有意扶助大陆集成电路产业

路透台北12月15日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周一表示，相信该公司可以在大陆的集成电路(IC)大计划中担任协助角色。

台积电董事长张忠谋是在一场两岸企业家会议中表达上述说法。

中国国家集成电路产业投资基金日前正式设立，该基金将采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业。此前国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，到2015年集成电路产业销售收入超过3,500亿元。相比较2013年的2,508亿元，增长近千亿元。 (完)