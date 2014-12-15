台湾个股：台积电有意扶助大陆集成电路产业

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透台北12月15日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周一表示，相信该公司可以在大陆的集成电路(IC)大计划中担任协助角色。
台积电董事长张忠谋是在一场两岸企业家会议中表达上述说法。
中国国家集成电路产业投资基金日前正式设立，该基金将采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业。此前国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，到2015年集成电路产业销售收入超过3,500亿元。相比较2013年的2,508亿元，增长近千亿元。 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)
参看台积电相关新闻,请点选 (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)