长江期货：中国期指空头布局远月合约

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
上周五，股指期货持仓量增加11,093手至238,874手。上周股指期货激烈振荡，持仓量升至历史次高位。K线形态上，上周二至上周五的影线显示出，市场的大幅波动，多空双方争夺加剧。
上周五，期指前20名席位在四份合约上共持买单173,170手、卖单196,187手。净空持仓量23,017手，基本较前一交易日持平。分合约观察，主力多方在IF1412上占优，而主力空方在IF1501与IF1503上略胜一筹。前20多方合计在IF1412上增持买单2,620手，同时前20空方合计减持卖单81手。在IF1501与IF1503上，前20空方分别合计增持卖单6,621手、1,593手，超过前20多方分别增持买单4,579手、923手。近月合约买单增加同时远月合约卖单增加可能是两方面原因造成的。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。