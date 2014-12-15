长江期货：中国期指空头布局远月合约

上周五，期指前20名席位在四份合约上共持买单173,170手、卖单196,187手。净空持仓量23,017手，基本较前一交易日持平。分合约观察，主力多方在IF1412上占优，而主力空方在IF1501与IF1503上略胜一筹。前20多方合计在IF1412上增持买单2,620手，同时前20空方合计减持卖单81手。在IF1501与IF1503上，前20空方分别合计增持卖单6,621手、1,593手，超过前20多方分别增持买单4,579手、923手。近月合约买单增加同时远月合约卖单增加可能是两方面原因造成的。(完)