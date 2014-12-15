方正中期：上期有色金属指数或曲折上行

中国11月CPI同比增长1.4%，环比下降0.2%，并创2009年11月以来最低，引起市场对中国经济活动趋冷的担忧。因需求疲软抑制了国内企业的定价能力，中国11月PPI同比增幅连续第33个月下跌，进一步佐证了中国经济增速放缓的事实。12月上旬，上海有色金属指数出现反弹走势，铜持续小幅反弹，铝振荡微跌，锌铅大幅下行，上期有色金属指数在12月8日当周开盘于2653.73，最高上冲2684.84，最低下探2617.17，全周收于2652.97，微涨5.57，涨幅0.21%。