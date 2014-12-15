方正中期：上期有色金属指数或曲折上行

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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以下内容节选自12月15日的《期货日报》：
中国11月CPI同比增长1.4%，环比下降0.2%，并创2009年11月以来最低，引起市场对中国经济活动趋冷的担忧。因需求疲软抑制了国内企业的定价能力，中国11月PPI同比增幅连续第33个月下跌，进一步佐证了中国经济增速放缓的事实。12月上旬，上海有色金属指数出现反弹走势，铜持续小幅反弹，铝振荡微跌，锌铅大幅下行，上期有色金属指数在12月8日当周开盘于2653.73，最高上冲2684.84，最低下探2617.17，全周收于2652.97，微涨5.57，涨幅0.21%。
预计上期有色金属指数在12月中下旬将维持振荡走势，若美联储加息预期弱化、原油价格维持在55美元/吨一线上方，上期有色金属指数将振荡小幅上行，反之亦然。沪铜价格重心下移是上期有色金属指数向下的主因，铜、锌稳步上升或令上期有色金属指数止跌反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。