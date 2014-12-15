离岸人民币：中国国开行一直都规划来台湾发行宝岛债--行长

路透台北12月15日 - 中国国家开发银行 行长郑之杰周一称，该行一直有规划来台湾发行宝岛债（台湾人民币债券）。但他未说明可能发行的规模与时间。

他来台参加一场两岸金融研讨会时对路透并表示，今年底之前应该是不可能了。