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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 14:01 BJT

离岸人民币：中国国开行一直都规划来台湾发行宝岛债--行长

路透台北12月15日 - 中国国家开发银行 行长郑之杰周一称，该行一直有规划来台湾发行宝岛债（台湾人民币债券）。但他未说明可能发行的规模与时间。

他来台参加一场两岸金融研讨会时对路透并表示，今年底之前应该是不可能了。

国开行今年9月间在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。 (完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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