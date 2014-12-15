离岸人民币：中国国开行一直都规划来台湾发行宝岛债--行长

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透台北12月15日 - 中国国家开发银行 行长郑之杰周一称，该行一直有规划来台湾发行宝岛债（台湾人民币债券）。但他未说明可能发行的规模与时间。
他来台参加一场两岸金融研讨会时对路透并表示，今年底之前应该是不可能了。
国开行今年9月间在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。 (完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)