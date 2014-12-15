期货日报：明年铜精矿供应将增，沪铜价格或继续走弱

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

12月9日晚，江西铜业股份有限公司与美国自由港麦克墨伦铜金公司就2015年铜精矿长单粗炼费/精炼费达成一致，为107美元/吨和10.7美分/磅。该价格较2014年的92美元/吨和9.2美分/磅上升了16%。有市场人士认为，加工费上涨意味着明年铜精矿供应将增加，而铜价将因此继续走弱。

中信期货有色金属研究员朱文君认为，2015年铜矿将进入释放高峰期。这一结论也得到了多家研究机构的数据支撑。全球铜业小组发布的数据显示，2015年铜矿增量预计将达到124万吨峰值。

需求方面，朱文军认为不会有太大变化。中国目前正在面临结构性经济调整，加上银行对实体企业降杠杆的操作增多，企业面临着降杠杆导致的贷款缩减压力，我国将不可避免地进入低增长的趋势。

另外，美国经济虽然向好，但其制造业占比较低，对铜消费的拉动较为有限。欧洲市场的需求较为反复，也不会成为明年拉动铜价的亮点。“我们判断，明年铜需求持稳，但增速有所下降，加上供应增长。因此铜价波动区间重心将下移，运行区间较窄。”朱文君说。(完)

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