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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 09:48 BJT

南华期货：郑商所菜粕期货反弹恐难持久

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

近期，受美豆报告利好提振，粕类步入反弹走势。今年油菜籽进口量相比去年大幅提高，因内外倒挂继续，10月以来，国内与进口到港菜籽价差在1300—1500元/吨，相比去年同期的800—1000元/吨扩大了500元/吨左右。虽然菜油进口量减少，但因国内油脂库存量过大，加上市场预计后期到港继续增加，菜粕反弹将面临一定的压制。

天下粮仓数据显示，2014年10月全价饲料产量为42.55万吨，环比2014年9月的47.58万吨下降10.57%，同比2013年10月的48.25万吨仍下降11.81%。美豆大量到港，在供应层面已经给豆粕市场带来巨大的压力，即便在油脂市场消费清淡之下，豆粕也难有牛市行情。目前正值冬储时段，饲料企业大多以随用随采原则，预计12月至年前，菜粕在豆粕供给充裕的影响下需求将继续缩减，进而期价也难以得到提振。

　　总体来看，若四季度DDGS进口不能顺利进入国内，菜粕底部将存在支撑，即便跟随豆粕走弱，2000元/吨一线仍存在支撑，但总体上，菜粕将维持振荡走势，可以2200元/吨为多空分水岭上多下空操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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