金属期市：伦铜持稳，因寄望中国采取举措刺激经济

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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上海期交所主力期铜合约 缩减上周五隔夜涨幅，微升0.2%至每吨46,470元人民币(7,512美元)。
中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。
美国12月消费者信心攀升至近八年高位，暗示汽油价格回落，以及就市场改善的预期可能提振经济。
据矿主表示，秘鲁铜锌矿Antamina工人结束上周三开始的罢工，将于周一复工。
美国国会为力拓 和必和必拓 与政府交换土地铺平道路，将使其可以在美国亚利桑那州建设拖延很久的60亿美元铜矿项目。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张涛；审校 王兴亚/戴素萍)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。