金属期市：伦铜持稳，因寄望中国采取举措刺激经济

上海期交所主力期铜合约 缩减上周五隔夜涨幅，微升0.2%至每吨46,470元人民币(7,512美元)。

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。

美国12月消费者信心攀升至近八年高位，暗示汽油价格回落，以及就市场改善的预期可能提振经济。

据矿主表示，秘鲁铜锌矿Antamina工人结束上周三开始的罢工，将于周一复工。

美国国会为力拓 和必和必拓 与政府交换土地铺平道路，将使其可以在美国亚利桑那州建设拖延很久的60亿美元铜矿项目。(完)

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