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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 10:14 BJT

《中国国债发行日程表》--12月15日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)       
  
  财政部     *221.8    1年    *3.42%       记账式国债     12/11-12/15     12/17
  财政部      150    三个月  *3.3995%      贴现国债       12/15-12/17     12/19
                           (加权中标收益率)
  财政部     *280     10年   *周三招标     记账式国债    *12/18-12/22    *12/24
  财政部      --       2年       --        记账式国债     12/24
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
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暂无    
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3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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暂无
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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