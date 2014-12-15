中国新债：进出口行周三将增发至多100亿元两期债，期限三年和五年

路透上海12月15日 - 中国进出口银行日前发布公告，将于周三(17日)在银行间债市招标增发至多总额100亿元人民币的两期固息债，三年和五年期限各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第81及82期债，同时也是今年第78期 和69期 的增发债，具体发行条款如下：