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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 10:02 BJT

中国新债：进出口行周三将增发至多100亿元两期债，期限三年和五年

路透上海12月15日 - 中国进出口银行日前发布公告，将于周三(17日)在银行间债市招标增发至多总额100亿元人民币的两期固息债，三年和五年期限各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第81及82期债，同时也是今年第78期 和69期 的增发债，具体发行条款如下：

81期 82期

(第78期增发债) (第69期增发债)

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招标规模上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

招标时间 12月17日14:00-15:00

中标方式 多重价格中标 多重价格中标

票面利率 3.8147% 4.38%

起息日 12月2日 10月21日

缴款日 12月25日 12月25日

分销期 12/17-12/25 12/17-12/25

上市日 12月31日 12月31日

基本承销额 无 无

发行手续费 0.05% 0.10%

---------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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