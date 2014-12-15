中国新债：进出口行周三将增发至多100亿元两期债，期限三年和五年

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透上海12月15日 - 中国进出口银行日前发布公告，将于周三(17日)在银行间债市招标增发至多总额100亿元人民币的两期固息债，三年和五年期限各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第81及82期债，同时也是今年第78期 和69期 的增发债，具体发行条款如下：
81期 82期
(第78期增发债) (第69期增发债)
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招标规模上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标时间 12月17日14:00-15:00
中标方式 多重价格中标 多重价格中标
票面利率 3.8147% 4.38%
起息日 12月2日 10月21日
缴款日 12月25日 12月25日
分销期 12/17-12/25 12/17-12/25
上市日 12月31日 12月31日
基本承销额 无 无
发行手续费 0.05% 0.10%
---------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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