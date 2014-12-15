企业并购：BC Partners等私募股权投资公司将以87亿美元收购PetSmart

路透12月14日 - 宠物用品零售商PetSmart 周日接受了一部分股东的要求，同意被BC Partners Ltd领导的一私募股权财团以87亿美元收购。这是今年规模最大的杠杆收购交易。

股票市场上涨已导致私募股权投资公司不愿进行收购，担心代价过高。此次PetSmart的交易体现了维权投资者有能力推动公司董事会达成类似交易，以及接受可以促成杠杆收购的价格。

维权投资者Jana Partners LLC在7月初披露持有PetSmart的9.9%股份之后，开始推动出售交易。

PetSmart表示，同BC Partners以及包括La Caisse de dépôt et placement du Québec和StepStone在内的一部分基金投资者签署了交易协议，价格为每股83美元。

根据一监管文件，Jana为其在PetSmart持股支付的平均价格不到每股55美元。

收购价格较7月2日的收盘价59.81美元溢价39%。当天之前，Jana披露了持有的股份比例并要求PetSmart考虑出售。

PetSmart股价周五收在77.67美元。

面临来自沃尔玛 、亚马逊 的激烈竞争，投资者给PetSmart施加的压力也越来越大。

上个月，PetSmart公布第三季净利持平于9,220万美元，净营收上升2.6%至17亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)