中国金融：中投公司将探讨在台湾投资和与台企在第三地投资--董事长

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透台北12月15日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 董事长周一称，将探讨在台湾投资、以及与台湾企业在第三地投资的可能性。
中投公司董事长丁学东今天在台湾参加一场两岸金融研讨会时做出以上表述。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。丁学东此前在英国金融时报撰文表示，该公司计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。 (完) (记者 林妙容/詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)