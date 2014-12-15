《焦点》德国公债收益率明年看涨，但需求面因素有机会令预测落空

苏格兰皇家银行(RBS)认为，欧洲央行把资产负债表规模扩大至3万亿欧元的目标，将需要购买5,000亿欧元债券。该行估计，其中央行可能购买1,340亿欧元的德国公债。

这几乎相当于德国计划明年发行的债券总额；分析师预计随着德国2015年迈向预算平衡，该国明年的债券发行量将减少约180亿欧元至1,550亿欧元。上述购买量也相当于德国所有未偿固定利率债券的逾10%。

**存在干预可能**

如果欧洲央行大举放宽货币政策，其可能不会是明年大量买进德国公债的唯一一家央行。

任何宽松举措都有可能令欧元走软，给瑞士等一些国家带来问题。瑞士给瑞郎兑欧元设定了汇率上限，将迫切希望阻止瑞郎升值。

“如果这些国家的决心受到挑战，其央行可能主动干预汇市以弱化本币，”RBS策略师Marco Brancolini称。他预计到2015年末德国10年期公债收益率料在0.45-0.50%。

“这或许利好债市，因为新获得的欧元储备很大一部分将可能流向核心及半核心欧元区国家的公债。”

Natixis预计10年期德债收益率到明年12月料为0.75%。该机构的策略师Cyril Regnat也认为，一些同行可能高估了央行购债对投资者行为的影响。

“欧洲央行希望投资者从价格高昂的资产转向高收益资产...但我相信，我们将不会看到资金从核心国家大举转向二线国家，”他说。

相反，投资者将通过延长资产组合的持续期，也就是把几乎零回报的五年期德债换成七年和10年德债，来提高收益。(完)